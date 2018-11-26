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Первая в Москве канатная дорога связала «Лужники» и Воробьевы горы

26 Ноября 2018 в 13:35
Первая в Москве канатная дорога связала «Лужники» и Воробьевы горы

Открыта первая в Москве канатная дорога. Она связала спортивный комплекс «Лужники» и Воробьевы горы. Открыл канатку мэр Москвы Сергей Собянин. Он принял участие в символическом нажатии кнопки на самой верхней станции - «Воробьевы горы». В торжественной церемонии запуска также участвовали воспитанники спортивных школ, которые базируются на Воробьевых горах и часто будут пользоваться канатной дорогой.

По словам Собянина, в столице появился  новый вид транспорта. Он отметил, что путь на машине от смотровой площадки до «Лужников» составляет 20 минут, а на фуникулёре всего 5 минут.

Длина маршрута канатной дороги составляет 720 м, на нем расположены три станции: «Воробьевы горы», «Новая лига», «Лужники». Работать она будет с 11 часов утра до 11 вечера. Туристы в кабинках смогут воспользоваться аудиогидом, который «говорит» на разных языках.

Проезд по канатной дороге можно будет оплатить с помощью карты «Тройка».

 Для всех жителей и гостей Москвы канатка заработает с 27 ноября.

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