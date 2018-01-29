Первая официальная однополая пара покинула Россию

Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, чьи паспорта были признаны недействительными после того, как в них были проставлены штампы, подтверждающие заключенный ими в Дании однополый брак, покинули Россию, сообщает правозащитная организация «Российская ЛГБТ-сеть».

В «ЛГБТ-сети» утверждают, что сотрудники полиции изъяли признанные недействительными общегражданские паспорта, после чего сообщили им, что позволят уехать, закроют административное дело, выдадут справку об изъятии паспортов и акт, по которому МВД не имеет к ним претензий.

Ранее двое мужчин, граждан России, в начале января зарегистрировали брак в Копенгагене. Затем они подали документы о регистрации брака вместе с заверенными нотариальными переводами в МФЦ в Москве, где им поставили штампы в паспортах на страницах о семейном положении, «подтвердив, что мужчины зарегистрировали брак», передает «Интерфакс».

Согласно определению Конституционного суда РФ, определение понятия брака, порядка его регистрации, прав и обязанностей, вытекающих из брака, — это прерогатива законодателя. Правовое регулирование брачных отношений в Российской Федерации осуществляется только государством. В настоящее время закон не признает незарегистрированный брак, и в действующем законодательстве нет института фактического брака.

Семейный кодекс Российской Федерации не содержит прямого определения понятия брака, однако использует это понятие в контексте союза мужчины и женщины.

Несмотря на то, что в России признаются браки, заключённые на территории иностранного государства, если они заключены в соответствии с законодательством этого государства, заключённые за границей однополые браки в России не имеют юридической силы. Согласно Семейному кодексу РФ и нормам гражданского права, в случае разногласий в законодательствах нормы международного права применяются лишь в том случае, если существуют международные договоры между Россией и другим государством. Однако подобных международных соглашений по однополым бракам у России нет. Таким образом, заключённый за границей однополый брак в России просто не будет для сторон порождать никаких правовых последствий.

Граждане России имеют возможность заключить однополый брак за рубежом. Такую возможность на сегодняшний день предоставляют Португалия, Канада, США, Дания, Аргентина и ЮАР. В данных странах разрешена регистрация однополого брака между иностранцами (в том числе туристами), вне зависимости от легальности однополого брака у них на родине.