ФОТО: assets.rollingstone.com

Первая демозапись Дэвида Боуи уйдёт с молотка. Как сообщает The Guardian, ее стоимость может достигнуть десяти тысяч фунтов стерлингов. Источник отмечает, что запись была сделана в 1963 году. На ней 16-летний Боуи в составе своей первой группой The Konrads исполняет песню I Never Dreamed.

Отмечается, что уникальную демозапись на чердаке обнаружил барабанщик и менеджер коллектива Дэвид Хэдфилд. По его словам, она находилась в старой хлебнице, которая принадлежала его деду и хранилась на чердаке. Кроме того, мужчина подчеркнул, что ему удалось обнаружить и другие материалы, связанные с The Konrads.

Демозапись выставлена на аукцион Omega Auctions, он состоится в сентябре в Ньютон-Ле-Виллоус. Устроители торгов считают находку «совершенно уникальной и представляющей большой исторический интерес».