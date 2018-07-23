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Первая демозапись Дэвида Боуи уйдёт с молотка

23 Июля 2018 в 19:32
Первая демозапись Дэвида Боуи уйдёт с молотка
ФОТО: assets.rollingstone.com

Первая демозапись Дэвида Боуи уйдёт с молотка. Как сообщает The Guardian, ее стоимость может достигнуть десяти тысяч фунтов стерлингов. Источник отмечает, что запись была сделана в 1963 году. На ней 16-летний Боуи в составе своей первой группой The Konrads исполняет песню I Never Dreamed.

Отмечается, что уникальную демозапись на чердаке обнаружил барабанщик и менеджер коллектива Дэвид Хэдфилд. По его словам, она находилась в старой хлебнице, которая принадлежала его деду и хранилась на чердаке. Кроме того, мужчина подчеркнул, что ему удалось обнаружить и другие материалы, связанные с The Konrads.

Демозапись выставлена на аукцион Omega Auctions, он состоится в сентябре в Ньютон-Ле-Виллоус. Устроители торгов считают находку «совершенно уникальной и представляющей большой исторический интерес».

 

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