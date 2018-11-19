Первая больница для слонов открылась в Индии

В деревне Чхурмура в штате Уттар-Прадеш открылась первая в стране больница для слонов, передает «Синьхуа».

Она находится рядом с центром защиты индийских слонов. Учреждение займется медицинским обслуживанием раненых, больных и старых слонов. Лечебница оборудована специальным медицинским подъемником и смотровой площадкой.

В 2010 году организация по охране диких животных Индии Wildlife SOS открыла первый в Индии центр защиты слонов, который на сегодняшний день предоставил помощь уже более чем 20 слонам, нуждавшимся в лечении.

Ранее НСН сообщала, что слон напал на туристический автомобиль в районе города Рамнагар возле Тигриного заповедника имени Корбетта в Индии.

Туристы успели покинуть машину. Слон несколько раз ударил хоботом автомобиль и перевернул его.

В результате инцидента никто из туристов не пострадал.