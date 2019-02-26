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Перу лишит виз дипломатов - сторонников Мадуро

26 Февраля 2019 в 23:29
Перу лишит виз дипломатов - сторонников Мадуро

Заместитель главы Министерства иностранных дел Перу Уго де Села Мартинес в заявил, что в Лиме приняли решение аннулировать визы пребывающих в стране дипломатов из Венесуэлы в течение 15 дней, передает RT.

При этом де Села Мартинес добавил, что срок отсчитывается с 22 февраля.

Перу в качестве главы Венесуэлы признала временного президента Хуана Гуаидо. Николаса Мадуро перуанские власти считают нелегитимным.

В начале года Перу отзывала временного поверенного и рассматривала возможность разрыва дипломатических отношений с Венесуэлой. МИД Венесуэлы заявил о нападении на посольство страны в Перу.

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