Персональные данные ростовских пациентов оказались на свалке

Персональные данные ростовских пациентов больница выбросила на свалку

На свалке оказались документы с личной информацией пациентов районной больницы Ростовской области и отчетность медучреждения, сообщают Известия.

Находка содержит паспортные данные пациентов, свидетельств о рождении, номера медицинских полисов граждан. Все они являются пациентами центральной больницы Багаевского района.

Руководство центральной районной больницы намерено провести расследование и выяснить, почему документы не были уничтожены, а оказались на свалке.

Ранее эксперт авиаотрасли, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров на пресс-конференции НСН рассказал о вопросах в отношении защиты персональных данных с помощью национальной системы бронирования.