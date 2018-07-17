Персональные данные клиентов Сбербанка и ВТБ попали в «Яндекс»

Личные данные клиентов Сбербанка, ВТБ, агрегатора билетов Trip.com попали в поисковую выдачу «Яндекса». Общедоступными стали сканы паспортов, информация о банковских платежах, а также электронные билеты на самолеты и поезда.

Об этом сообщил эксперт по поисковым системам Павел Медведев, пишет «Коммерсант». По его словам, поисковик выдает также персональную информацию клиентов департамента транспорта Москвы.

В «Яндексе» уже прокомментировали утечку, передает Ura.ru. В компании сообщили, что в открытом доступе индексируются лишь незащищенные документы. О безопасности в этом случае должны позаботиться владельцы сайта или вебмастер.