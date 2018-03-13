Пермяки просят мэра отказаться от памятников комсомолу и счастливой семье

Жители Перми обратились к мэру города Дмитрию Самойлову с просьбой не допустить установку памятников, посвященных семье и комсомолу. На ресурсе Change.org появилась соответствующая петиция.

Ранее стало известно, что в центре Перми появятся памятники «Счастливой семье» и «К столетию ВЛКСМ». В петиции, которую уже поддержали более сотни человек, говорится, что вид первого объекта еще не определен, но он наверняка будет изображать «полноценную семью с более чем одним ребенком. Это может негативно повлиять, например, на детей из неполных семей или на пары, у которых потомства вообще нет, сообщает Ura.ru.

По поводу установки монумента, посвященного комсомолу, активисты уверены, что лучше в городе отреставрировать уже существующие памятники советского периода, чем устанавливать «советский» новодел.

Обращение адресовано главе Перми Дмитрию Самойлову, а также уполномоченному по правам человека в Прикамье Павлу Микову, детскому омбудсмену Светлане Денисовой.