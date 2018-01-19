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Пермской учительнице просят присвоить звание Героя России

19 Января 2018 в 23:26
Пермской учительнице просят присвоить звание Героя России

Петиция о награждении медалью «Золотая Звезда» учительницы пермской школы N127 Натальи Шагулиной, которая пострадала, спасая учеников 4«Б» класса от нападения двух подростков, появилась на портале change.org, передает «Интерфакс».

«Призываю руководство страны представить эту мужественную женщину к заслуженной награде! Такими людьми гордится Россия!», - отмечает автор петиции.

Подписи поставили уже почти 3,7 тысяч человек. После того, как петицию подпишут 5 тысяч человек, она будет направлена в адрес Владимира Путина.

Инцидент в школе N127 в Перми произошел утром 15 января. Шагулина получила 17 ранений. 

Наталья Шагулина имеет 25-летний педагогический стаж. У Шагулиной есть семья, двое детей, причем дочь учится в шестом классе в этой же школе.

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