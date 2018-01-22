Пермский край включат в программу стимулирования жилищного строительства

В федеральную программу стимулирования жилищного строительства в 2019 году могут включить Пермский край. Об этом сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

«Регион должен войти на 2019 год в нашу основную программу по финансированию строительства социальной и внутриквартальной инфраструктуры - детских садов, школ, дорог в рамках комплексного освоения территорий», - сказал он.

По данным краевых властей, по проекту создания комфортной городской среды в минувшем году в регионе было благоустроено 520 дворов и 80 территорий общего пользования, что обошлось федеральному и краевому бюджетам в 770 млн рублей.