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Пермский край включат в программу стимулирования жилищного строительства

22 Января 2018 в 19:07
Пермский край включат в программу стимулирования жилищного строительства

В федеральную программу стимулирования жилищного строительства в 2019 году могут включить Пермский край. Об этом сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

«Регион должен войти на 2019 год в нашу основную программу по финансированию строительства социальной и внутриквартальной инфраструктуры - детских садов, школ, дорог в рамках комплексного освоения территорий», - сказал он.

По данным краевых властей, по проекту создания комфортной городской среды в минувшем году в регионе было благоустроено 520 дворов и 80 территорий общего пользования, что обошлось федеральному и краевому бюджетам в 770 млн рублей.

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