Перевод чиновников на смартфоны с российской ОС оценили в 160 миллиардов рублей

Перевод чиновников и работников госкомпаний на смартфоны с российской операционной системой обойдется в 160 миллиардов рублей. Об этом пишет газета «Коммерсант». Ожидается, что до 2021 года на смартфоны с ОС от «Ростелекома» переведут порядка 8 миллионов человек. Отмечается, что 71 миллиард рублей на эти цели будут выделены из федерального бюджета, 78 – выплатят госкомпании. Еще 11 миллиардов поступят из местных бюджетов.

Как напоминает Ura.ru, «Ростелеком» планирует выпустить две версии смартфонов для чиновников на базе операционной системы Sailfish. Устройства будут отличаться степенью защищенности от внешних атак и угроз.