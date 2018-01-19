Перестрелка произошла в Одессе

Трое полицейских получили ранения в ходе перестрелки, произошедшей сегодня в Одессе, сообщил в «Фейсбуке» глава Национальной полиции Сергей Князев.

Стрельба возникла при попытке правоохранителей задержать вооруженного преступника. Злоумышленник открыл по полицейским огонь, ранив трех человек, однако вскоре был застрелен патрульными.

Известно имя преступника - Валентин Дорошенко. Известно, что перестрелка началась после ссоры Дорошенко со своим знакомым Пининым, который стал первой жертвой конфликта. Они подрались. После чего Дорошенко расстрелял Пинина.

Пострадавшие правоохранители были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии, передает «Синьхуа».



