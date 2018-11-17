Перекрытия обрушились в жилом доме во Владимирской области

Сегодня ночью в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение об обрушении части деревянных перекрытий между первым и вторым этажом трехэтажного жилого дома по адресу: город Собинка, Рабочий проспект, 9. В результате обрушения погибших и пострадавших нет. Угроза дальнейшего обрушения отсутствует.
Судя по данным открытых источников, указанный дом построен в 1894 году, имеет три подъезда и не был признан аварийным. Ремонт фасада в нем запланирован на 2020 год, а крыши – на 2025-й.
Ранее НСН сообщала, что порядка десяти человек пострадали на западе Москвы в результате обрушения лесов на стройке. Некоторые из пострадавших получили серьёзные травмы. Для эвакуации людей на Минскую улицу вылетали два санитарных вертолета. После оказания медиками первой помощи на месте санитарные вертолеты эвакуировали пострадавших в больницы.
Судя по данным открытых источников, указанный дом построен в 1894 году, имеет три подъезда и не был признан аварийным. Ремонт фасада в нем запланирован на 2020 год, а крыши – на 2025-й.
Ранее НСН сообщала, что порядка десяти человек пострадали на западе Москвы в результате обрушения лесов на стройке. Некоторые из пострадавших получили серьёзные травмы. Для эвакуации людей на Минскую улицу вылетали два санитарных вертолета. После оказания медиками первой помощи на месте санитарные вертолеты эвакуировали пострадавших в больницы.