Переход у метростанции «Улица 1905 года» открыли для пешеходов

Подземный переход рядом со станцией «Улица 1905 года» сотрудниками компании «Гормост» расчищен от фрагментов обрушившихся конструкций и открыт для пешеходов, передает Агентство «Москва». Люди идут по нему без каких-либо ограничений в обоих направлениях.

Обрушение деревянных конструкций произошло вечером 30 января в реконструируемом подземном переходе около станции метро «Улица 1905 года». По словам вице-мэра Петра Бирюкова, обрушение конструкций произошло из-за большой массы накопившегося на них снега.