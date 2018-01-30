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Переход у метростанции «Улица 1905 года» открыли для пешеходов

30 Января 2018 в 21:53
Переход у метростанции «Улица 1905 года» открыли для пешеходов

Подземный переход рядом со станцией «Улица 1905 года» сотрудниками компании «Гормост» расчищен от фрагментов обрушившихся конструкций и открыт для пешеходов, передает Агентство «Москва». Люди идут по нему без каких-либо ограничений в обоих направлениях.

Обрушение деревянных конструкций произошло вечером 30 января в реконструируемом подземном переходе около станции метро «Улица 1905 года». По словам вице-мэра Петра Бирюкова, обрушение конструкций произошло из-за большой массы накопившегося на них снега.

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