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Переговоры Путина и Меркель пройдут в Германии 18 августа

13 Августа 2018 в 13:02
Переговоры Путина и Меркель пройдут в Германии 18 августа

Переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина пройдут во дворце Мезеберг в Бранденбурге в предстоящую субботу, 18 августа. Об этом сообщает RT, ссылаясь на сообщения правительства ФРГ. Отмечается, что стороны готовятся обсудить вопросы внешней политики.

В свою очередь РИА Новости подчёркивают, что темами встречи также станут энергетическое сотрудничество, двусторонние отношения, а также урегулирование ситуации в Сирии и на Украине.

Добавим, ранее сегодня лидер партии «Левые», депутат бундестага Сара Вагенкнехт высказала мнение о том, что налаживание диалога между РФ и Германией, в первую очередь, претит интересам США. Она подчеркнула, что «Соединенные Штаты всегда боялись объединения российских ресурсов и немецких технологий». И правильно делают», отмечает Ura.ru.


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