Переговоры по ОИ между Пхеньяном и Сеулом состоятся 9 января

Пхеньян согласился провести прямые переговоры с Сеулом. Предметом обсуждения станут предстоящие Олимпийские игры в Пхенчхане и участие в них сборной КНДР.

Как сообщил журналистам сотрудник Министерства объединения Южной Кореи Хен Тэ Байк, стороны также планируют обсудить ситуацию на Корейском полуострове.

Отмечается, что эти переговоры на высоком уровне станут первыми с 2015 года.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился восстановить «горячую линию» с Южной Кореей в специальной демилитаризованной зоне, пишет Газета.ру