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Перед встречей с Путиным Трамп сообщил, что США виноваты в плохих отношениях с Россией

16 Июля 2018 в 11:02
Перед встречей с Путиным Трамп сообщил, что США виноваты в плохих отношениях с Россией

Перед саммитом Россия-США американский президент Дональд Трамп заявил в твиттере, что отношения с Россией испортились из-за «неразумности и глупости США». По его словам, сейчас отношения двух стран самые плохие за всю историю, передает RT. Трамп отметил, что это «подстроенная охота на ведьм».

Дональд Трамп прибыл накануне в Финляндию в сопровождении своей супруги Меланьи. Сегодня состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным, отмечает Ura.ru. Переговоры двух лидеров пройдут в одной из трех официальных резиденций президента Финляндии — Мянтюниеми.

Ранее Трамп заявил, что приготовил для Путина «маленький подарок», пишет «Газета.ру».

 

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