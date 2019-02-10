Перед епископом новой церкви Украины закрыли двери монастыря на Афоне

Делегация новой церкви Украины, которую возглавил епископ Павел, не смогла посетить Свято-Пантелеимонов монастырь на горе Афон. Об этом сообщает издание Romfea.

Как пишет СМИ, архимандрит Евлогий, настоятель обители, закрыл ворота перед представителям православной церкви Украины (ПЦУ) и не позволил им приложиться к святым мощам в храме.

Большая часть афонских монастырей не поддержали образование ПЦУ и отказались от участия в интронизации главы новой церкви Украины Епифания.

На объединительном соборе, который состоялся в Киеве 15 декабря 2018 года, была учреждена независимая от Московского патриархата церковь. В рождественский сочельник константинопольский патриарх Варфоломей вручил главе новой церкви томос об автокефалии, напоминает RT.

Ранее зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с НСН назвал интронизацию Епифания Думенко на Украине назвали шоу.