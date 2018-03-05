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Перед ЧМ-2018 в России построят приюты для бездомных животных

5 Марта 2018 в 11:08
Перед ЧМ-2018 в России построят приюты для бездомных животных

Проблемой бездомных животных в преддверии чемпионата мира по футболу в России планирует заняться оргкомитет «Россия-2018» и Министерство спорта.

По поручения ведомств в городах, где пройдут матчи, должны быть построены приюты для кошек и собак. Контролировать процесс будут Комитет по экологии Госдумы. Специалисты пояснили, что речь об отлове и отстреле не идут.

Как пишет URA.Ru, отловом бездомных собак в Екатеринбурге будет заниматься ЕМУП «Спецавтобаза». Животных помещают в пункт временного содержания, где их осматривают ветеринары.

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