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Пентагон решил отложить военный парад, инициированный Трампом

17 Августа 2018 в 07:24
Пентагон решил отложить военный парад, инициированный Трампом

Военный парад, который собирались провести в Вашингтоне по инициативе президента США Дональда Трампа, решили отложить на более поздний срок. Об этом заявили в министерстве обороны США, сообщает ABC News.

Изначально планировалось провести парад 10 ноября 2018 года, однако теперь в Пентагоне рассматривают возможность проведения мероприятия в 2019 году, пишет Газета.ру.

Также сообщается, что возросла примерная стоимость проведения военного парада. По предыдущим оценкам, мероприятие могло обойтись американским налогоплательщикам в 14 миллионов долларов. Однако, как сообщил источник ABC News, идея Дональда Трампа может стоить США 92 миллиона долларов, отмечает RT.

Напомним, 6 ноября 2018 года в США пройдут промежуточные выборы, в ходе которых будет полностью переизбрана нижняя палата Конгресса США, а также часть Сената. 

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