Пентагон решил использовать тактику «троянского коня» против России

Пентагон решил заняться разработкой новой военной стратегии, предусматривающей скрытое вторжение в тыл противника. Об этом сообщил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн. Он отметил, что новая тактика ведения боевых действий может быть использована, в первую очередь, против России и Китая, сообщают argumenti.ru со ссылкой на немецкое издание Telepolis.

Метод ведения такой войны, по словам Голдфайна, заключается в незаметном проникновении на территорию противника одновременно на суше, в воздухе и на море, сообщает РИА ФАН. Предполагается обойти столкновение с сильными сторонами обороны противника и нанести удар по слабым.

Главная роль в таких действиях отведена истребителям F-35: они должны превратиться в координационный штаб для наступления, отмечает Ura.ru.

«Если Китай, или Россия, или любой другой противник когда-нибудь увидит F-35 в своем воздушном пространстве, я бы хотел сообщить всего два слова: "Мы здесь". Имейте в виду, что F-35 никогда не будет там один», — заявил Голдфайн.

По словам американского генерала, на разработку стратегии, напоминающей тактику «троянского коня», уйдет около года, затраты составят 135 миллиардов долларов.

Ранее доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с НСН заявил, что у США нет системы защиты от российских высокоточных крылатых ракет.