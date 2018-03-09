Пентагон рассказал о подлодках, способных уничтожить Россию

США могут ответить на любую атаку со стороны России и даже уничтожить ее саму массированной атакой с подлодок. Такое заявление на бюджетных слушаниях в комитете палаты общин по Вооруженным силам заявил генерал Джон Хайтен.

Комментируя послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию, а именно слова о новейших российских вооружениях, Хайтен заверил, что США готовы к любым угрозам с российской стороны.

«Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути», — сказал генерал, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее группа американских сенаторов призвала госсекретаря США Рекса Тиллерсона незамедлительно начать диалог с Россией по стратегическим вооружениями.