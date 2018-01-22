Пентагон проверит готовность соседей России к условиям войны

Вашингтон планирует рассмотреть готовность инфраструктуры соседей России к условиям войны и чрезвычайным ситуациям. Речь идёт о Молдавии, Украине, Белоруссии, Финляндии и Польше. Займётся этим вопросом Логистическое агентство Департамента обороны США. Эксперты полагают, что сбор подобной информации, может быть этапом подготовки к боевым действиям, сообщает RT.

Особое внимание Пентагон планирует уделить изучению логистических сетей, цепочек поставок товаров, производственных мощностей, транспортной инфраструктуры, проверке источников воды, одежды, продуктов питания, сообщает Ura.ru .

При этом в качестве основного приоритета для военных обозначено соперничество с Китаем и Россией.