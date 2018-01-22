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Пентагон проверит готовность соседей России к условиям войны

22 Января 2018 в 10:36
Пентагон проверит готовность соседей России к условиям войны

Вашингтон планирует рассмотреть готовность инфраструктуры соседей России к условиям войны и чрезвычайным ситуациям. Речь идёт о Молдавии, Украине, Белоруссии, Финляндии и Польше. Займётся этим вопросом Логистическое агентство Департамента обороны США. Эксперты полагают, что сбор подобной информации, может быть этапом подготовки к боевым действиям, сообщает  RT.

Особое внимание Пентагон планирует уделить изучению логистических сетей, цепочек поставок товаров,  производственных мощностей, транспортной инфраструктуры, проверке источников воды, одежды, продуктов питания, сообщает Ura.ru.

При этом в качестве основного приоритета для военных обозначено соперничество с Китаем и Россией.

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