Пентагон поддержал превентивный ядерный удар США

Министерство обороны Соединённых Штатов Америки настаивает на сохранении в военной доктрине возможности нанесения превентивных ядерных ударов. Такую позицию озвучил в Сенате Конгресса председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, передает РИА Новости.

Как отмечает «Свободная пресса» , он аргументировал позицию Пентагона тем, что действующее разрешение на применение стратегических ядерных средств сковывает в действиях потенциальных противников. По мнению главы американского генштаба, это положение в доктрине не дает им решиться на собственные удары.

Таким образом генерал Данфорд отреагировал на инициативу группы сенаторов, которые предлагают лишить президента Дональда Трампа «красной кнопки» - запретить ему единолично принимать решение о ядерном ударе. Соответствующий законопроект был внесен в Конгресс в январе.