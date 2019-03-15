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Пентагон поддержал превентивный ядерный удар США

15 Марта 2019 в 10:56
Пентагон поддержал превентивный ядерный удар США

Министерство обороны Соединённых Штатов Америки настаивает на сохранении в военной доктрине возможности нанесения превентивных ядерных ударов. Такую позицию озвучил в Сенате Конгресса председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, передает РИА Новости.

Как отмечает  «Свободная пресса», он аргументировал позицию Пентагона тем, что действующее разрешение на применение стратегических ядерных средств сковывает в действиях потенциальных противников. По мнению главы американского генштаба, это положение в доктрине не дает им решиться на собственные удары.

Таким образом генерал Данфорд отреагировал на инициативу группы сенаторов, которые предлагают лишить президента Дональда Трампа «красной кнопки» - запретить ему единолично принимать решение о ядерном ударе. Соответствующий законопроект был внесен в Конгресс в январе.

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