Пентагон описал сценарий возможной войны США с Россией

В Пентагоне рассказали, как может развиваться возможный военный конфликт США с Россией и Китаем. Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва рассказал, что в случае войны с Китаем на первый план выйдут морские и воздушные сражения. Что касается гипотетического военного конфликта с Россий, то тогда первоначальный этап боевых действий развернётся в Европе.

Кроме того, Пол Сельва напомнил, что Минобороны США рассматривает Россию как одну из главных угроз для нацбезопасности страны.