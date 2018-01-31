Четверг
01 февраля
USD 56.18
EUR 69.93
Горячие новости

Пентагон описал сценарий возможной войны США с Россией

31 Января 2018 в 19:59
Пентагон описал сценарий возможной войны США с Россией

В Пентагоне рассказали, как может развиваться возможный военный конфликт США с Россией и Китаем. Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва рассказал, что в случае войны с Китаем на первый план выйдут морские и воздушные сражения. Что касается гипотетического военного конфликта с Россий, то тогда первоначальный этап боевых действий развернётся в Европе.

Кроме того, Пол Сельва напомнил, что  Минобороны США рассматривает Россию как одну из главных угроз для нацбезопасности страны.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.