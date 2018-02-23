Пятница
23 февраля
USD 56.76
EUR 69.63
Горячие новости

Пентагон не увидел угрозы в российских Су-57 в Сирии

23 Февраля 2018 в 21:11
Пентагон не увидел угрозы в российских Су-57 в Сирии

США не относятся к российским истребителям Су-57, как к угрозе военным операциям коалиции в Сирии. Такое заявление сделал представитель Пентагона Эрик Пахон, передает РИА Новости.

«Мы не считаем, что эти истребители станут угрозой для наших операций в Сирии, и продолжим их должным образом», - заявил Пахон.

Представитель военного ведомства также подчеркнул, что присутствие в Сирии истребителей пятого поколения противоречит словам российским властей о сокращении каоличества войск в регионе.

Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН посчитал, что в Сирии Су-57 делать нечего.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.