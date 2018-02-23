Пентагон не увидел угрозы в российских Су-57 в Сирии

США не относятся к российским истребителям Су-57, как к угрозе военным операциям коалиции в Сирии. Такое заявление сделал представитель Пентагона Эрик Пахон, передает РИА Новости.



«Мы не считаем, что эти истребители станут угрозой для наших операций в Сирии, и продолжим их должным образом», - заявил Пахон.

Представитель военного ведомства также подчеркнул, что присутствие в Сирии истребителей пятого поколения противоречит словам российским властей о сокращении каоличества войск в регионе.

Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН посчитал , что в Сирии Су-57 делать нечего.