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Пенсионные льготы до выхода на пенсию. СМИ сообщили о новом предложении властей

15 Августа 2018 в 08:36
Пенсионные льготы до выхода на пенсию. СМИ сообщили о новом предложении властей

Возможность сохранения льгот в старых границах пенсионного возраста, несмотря на его будущее повышение, прорабатывается в правительстве РФ, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам одного из источников издания, сохранение льгот в нынешних возрастных границах не потребует дополнительного финансирования и является «самым легким из вопросов». Источник пояснил, что финансирование льгот происходит из региональных бюджетов, которым его просто сохранят на прежнем уровне.

Отмечается, что эта мера может быть предложена в поправках ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе, запланированному на осень текущего года.

Напомним, законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин был внесен в Госдуму в июне 2018 года. Повышение порога выхода на пенсию будет проходить поэтапно. Такая мера, по мнению властей, позволит систематически индексировать выплаты.

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