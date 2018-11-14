Пенсионерка попыталась задекларировать деньги в аэропорту и попала под суд

Российскую пенсионерку судят за контрабанду валюты в особо крупном размере. 63-летняя жительница Ростова-на-Дону Наталья Пащенко была задержана таможенной службой аэропорта Домодедово, сообщает «ФедералПресс».

Инцидент произошел в ноябре 2017 года. Женщина возвращалась домой из США, где проходила медицинское обследование. С собой женщина везла крупную сумму наличных – 43,4 тысячи долларов. По ее словам, эти деньги были получены от продажи недвижимости в Америке. В аэропорту Пащенко обратилась к таможеннику, где ей задекларировать деньги. При этом оказалось, что прилетевшая из Америки пассажирка уже пересекла линию в «зеленом коридоре».

Далее женщину ждало многочасовое разбирательство с сотрудниками домодедовской таможни. В результате против россиянки возбудили уголовное дело за контрабанду валюты в особо крупном размере.

Суд состоится сегодня. Женщине, согласно УК РФ, грозит штраф, который может в 15 раз превысить незаконно перевезенную сумму.

Ранее глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН рассказал, что большое число сотрудников полиции попадает в места заключения из-за коррупции.

