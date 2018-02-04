Пекин выразил протест новой ядерной доктрине США

Китай не наращивает ядерный арсенал и никогда не применит ядерное оружие первым. Такое заявление сделали в Минобороны КНР в ответ на публикацию новой ядерной доктрины США.

«Минобороны США опубликовало ядерную доктрину страны, в которой выдвинуты абсурдные предположения о планах развития Китая, преувеличена угроза ядерных сил КНР, мы решительно возражаем против этого», — заявил глава китайского военного ведомства Китая Жэнь Гоцян, слова которого приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что Пекин никогда не применит ядерное оружие первым, и не будет угрожать им тем странам, у которых таких вооружений нет.

В пятницу, 2 февраля, Пентагон опубликовал новую ядерную доктрину, в которой говорится, что Россия и Китай, а также КНДР представляют угрозу для США и их союзников и могут нанести превентивный ядерный удар, пишет RT.