Пайсон прокомментировал обыски в кабинете по делу о госизмене

Директор исследовательско-аналитического центра Объединённой ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон попросил не упоминать его имя в контексте уголовного дела о госизмене. Так он отреагировал на сообщения в СМИ об обысках в его кабинете в рамках уголовного дела о передаче информации о гиперзвуковых наработках западным странам.

«Как вы думаете, что я вам скажу? «Комментировать ситуацию отказался, от комментариев воздерживается». Более того, чем меньше вы меня в этом контексте упоминаете, тем всем будет лучше», - цитирует слова Пайсона РБК.

Ранее «Роскосмос» подтвердил обыски в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш) и в кабинете Пайсона в рамках дела о госизмене, сообщает «Коммерсант». О них уже доложили гендиректору госкорпорации Дмитрию Рогозину, сообщает Газета.ру . Известно, что «Роскосмос» окажет содействие следственной группе.