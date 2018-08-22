Павлу Гусеву и его супруге предстоит поделить имущество на 30 миллиардов

Председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор и владелец газеты «Московский комсомолец» 69-летний Павел Гусев и его 45-летняя супруга Евгения Ефимова делят в суде совместно нажитое имущество, сообщил Агентству «Москва» сообщил пресс-секретарь Пресненского суда столицы Алексей Черников.

Заседание состоится в четверг, 23 августа, и пройдет в закрытом режиме.

Список имущества и активов весьма внушителен. В частности, стоимость долей и акций в хозяйственных обществах она оценивает более чем в 30 миллиардов рублей.

У Павла Гусева и Евгения Ефимова три дочери – Ксения, Ярослава и Александра.