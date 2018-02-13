Павловско-посадский пенсионер слепил зоопарк из снега

Пенсионер из Павловского Посада соорудил у себя во дворе снежный зоопарк. Как пишет сайт «Подмосковье сегодня», Александр Евстратов слепил из снега слона, сову, белку, пуделя, а также сказочных персонажей. Необычный зоопарк находится в деревне Ковригино. Для всех посетителей вход свободный, единственное условие, о котором предупредил его владелец, – не ломать скульптуры.

Глава городского округа Павловский Посад Олег Соковиков пообещал, что власти намерены в будущем сотрудничать с талантливым жителем по созданию снежных скульптур в знаковых местах городского округа.