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Павловско-посадский пенсионер слепил зоопарк из снега

13 Февраля 2018 в 15:19
Павловско-посадский пенсионер слепил зоопарк из снега

Пенсионер из Павловского Посада соорудил у себя во дворе снежный зоопарк. Как пишет сайт «Подмосковье сегодня», Александр Евстратов слепил из снега слона, сову, белку, пуделя, а также сказочных персонажей. Необычный зоопарк находится в деревне Ковригино. Для всех посетителей вход свободный, единственное условие, о котором предупредил  его владелец, – не ломать скульптуры.

Глава городского округа Павловский Посад Олег Соковиков пообещал, что власти намерены в будущем сотрудничать с талантливым жителем по созданию снежных скульптур в знаковых местах городского округа.

 

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