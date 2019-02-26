Павла Грудинина лишили должности депутата города Видное

Причиной стали сокрытые доходы. Грудинин не указал, в частности, сведения о том, что владеет офшором Bontro LTD в Белизе.
В итоге, как пишет телеканал «360» 13 присутствующих на заседании Совета депутатов Видного за лишение Грудинина мандата проголосовали 11
Напомним, 14 февраля Совет депутатов подмосковного Видного на заседании снял с должности своего председателя Павла Грудинина. Эту должность он занимал с сентября 2017 года.
Эксперты считают, что Грудинин завершил окончательно политическую карьеру, потому что после поражения на президентских выборах в марте прошлого года он сосредоточился на работе своего предприятия.
Ранее в эфире НСН Павел Грудинин связал свое смещение с должности главы совета депутатов с обеспокоенностью «Единой России» его деятельностью.