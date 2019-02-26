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Павла Грудинина лишили должности депутата города Видное

26 Февраля 2019 в 16:58
Павла Грудинина лишили должности депутата города Видное
Бизнесмена, экс-кандидата в президенты страны, директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина лишили должности депутата подмосковного города Видное.

Причиной стали сокрытые доходы. Грудинин не указал, в частности, сведения о том, что владеет офшором Bontro LTD в Белизе.

В итоге, как пишет телеканал «360» 13 присутствующих на заседании Совета депутатов Видного за лишение Грудинина мандата проголосовали 11

Напомним, 14 февраля Совет депутатов подмосковного Видного на заседании снял с должности своего председателя Павла Грудинина. Эту должность он занимал с сентября 2017 года.

Эксперты считают, что Грудинин завершил окончательно политическую карьеру, потому что после поражения на президентских выборах в марте прошлого года он сосредоточился на работе своего предприятия.

Ранее в эфире НСН Павел Грудинин связал свое смещение с должности главы совета депутатов с обеспокоенностью «Единой России» его деятельностью.

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