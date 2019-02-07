Четверг
07 февраля
USD 65.67
EUR 74.77
Горячие новости

Павел Мамаев в День святого Валентина сыграет в футбол в СИЗО

7 Февраля 2019 в 19:34
Павел Мамаев в День святого Валентина сыграет в футбол в СИЗО
ФОТО: РИА Новости
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев проведет матч против сотрудников СИЗО «Бутырка» в День святого Валентина. Как сообщил замдиректора ФСИН Валерий Максименко, инициатива исходит от самого футболиста.

В этот день он и его товарищи, находящиеся в СИЗО, не смогут поздравить своих любимых. А матч Мамаев и команда решили посвятить всей прекрасной половине человечества, посвятить его женщинам и девушкам, тем, кто их любит и ждет.

Как пишет РИА ФАН, еще один проходящий по делу о побоях футболист «Зенита» Александр Кокорин пока согласия на матч не дал.

Напомним, суд принял решение оставить Мамаева и Кокорина под стражей до 8 апреля.

Ранее глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов в эфире НСН заявил, что арест футболистов был чрезмерной мерой, которой они не заслуживают.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.