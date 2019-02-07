Павел Мамаев в День святого Валентина сыграет в футбол в СИЗО

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Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев проведет матч против сотрудников СИЗО «Бутырка» в День святого Валентина. Как сообщил замдиректора ФСИН Валерий Максименко, инициатива исходит от самого футболиста.

В этот день он и его товарищи, находящиеся в СИЗО, не смогут поздравить своих любимых. А матч Мамаев и команда решили посвятить всей прекрасной половине человечества, посвятить его женщинам и девушкам, тем, кто их любит и ждет.

Как пишет РИА ФАН, еще один проходящий по делу о побоях футболист «Зенита» Александр Кокорин пока согласия на матч не дал.

Напомним, суд принял решение оставить Мамаева и Кокорина под стражей до 8 апреля.