Павел Мамаев в День святого Валентина сыграет в футбол в СИЗО

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В этот день он и его товарищи, находящиеся в СИЗО, не смогут поздравить своих любимых. А матч Мамаев и команда решили посвятить всей прекрасной половине человечества, посвятить его женщинам и девушкам, тем, кто их любит и ждет.
Как пишет РИА ФАН, еще один проходящий по делу о побоях футболист «Зенита» Александр Кокорин пока согласия на матч не дал.
Напомним, суд принял решение оставить Мамаева и Кокорина под стражей до 8 апреля.
Ранее глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов в эфире НСН заявил, что арест футболистов был чрезмерной мерой, которой они не заслуживают.