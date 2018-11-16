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Композитор Паулс признался в бегстве семьи за границу

16 Ноября 2018 в 17:59
Композитор Паулс признался в бегстве семьи за границу

Композитор и пианист Раймонд Паулс рассказал, что все его родственники покинули Латвию и поселились за границей. Музыкант также с огорчением отметил, что с каждым годом все больше жителей республики покидают родину в поисках лучшей доли. Эту тему Паулс поднял в беседе с изданием Kas jauns.

Как уточнил композитор, две его внучки обучались в международной школе, а сейчас заканчивают университеты в США, муж дочки - иностранец, в их семье говорят по-английски.

По мнению Раймонда Паулса, бегство латышей заграницу свидетельствует о проблемах в республике. Он также считает нереальным, чтобы эмигрировавших можно было вернуть назад.

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