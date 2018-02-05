Вторник
06 февраля
USD 56.63
EUR 70.5
Горячие новости

Пауэлл вступил в должность главы ФРС США

5 Февраля 2018 в 22:09
Пауэлл вступил в должность главы ФРС США

Джером Пауэлл вступил в должность главы Федеральной резервной системы США, сменив на этом посту Джанет Йеллен.

Пауэлл является 16-м по счету главой ФРС, он был назначен на этот пост Дональдом Трампом в ноябре прошлого года. Сенат США утвердил его кандидатуру в конце января на четырехлетний срок, сообщает «Синьхуа».

Федеральная резервная система — специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки. В ФРС входят 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах, около трёх тысяч коммерческих так называемых банков-членов, назначаемый президентом Совет управляющих, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке и консультационные советы.  

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.