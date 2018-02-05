Пауэлл вступил в должность главы ФРС США

Джером Пауэлл вступил в должность главы Федеральной резервной системы США, сменив на этом посту Джанет Йеллен.

Пауэлл является 16-м по счету главой ФРС, он был назначен на этот пост Дональдом Трампом в ноябре прошлого года. Сенат США утвердил его кандидатуру в конце января на четырехлетний срок, сообщает «Синьхуа».

Федеральная резервная система — специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки. В ФРС входят 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах, около трёх тысяч коммерческих так называемых банков-членов, назначаемый президентом Совет управляющих, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке и консультационные советы.