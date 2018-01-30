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Патриотические акции пройдут 3 февраля по всей России

30 Января 2018 в 17:13
Патриотические акции пройдут 3 февраля по всей России
Фото: flagi34.umi.ru

К 75-летию победы в Сталинградской битве 3 февраля по всей России пройдут патриотические митинги-концерты «Россия в моем сердце!» #Россиявмоемсердце.

Организует мероприятия Общественная палата России. Как отметил секретарь ОП РФ Валерий Фадеев, участники всероссийских акций отдадут дань памяти героям, которые защитили Европу и весь мир от «коричневой чумы».

В торжественных мероприятиях примут участие представители общественных движений, волонтеры и все желающие жители городов.

В Москве митинг-концерт с участием Народных артистов России и известных исполнителей пройдет на Васильевской спуске.

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