Патриотические акции пройдут 3 февраля по всей России

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К 75-летию победы в Сталинградской битве 3 февраля по всей России пройдут патриотические митинги-концерты «Россия в моем сердце!» #Россиявмоемсердце.



Организует мероприятия Общественная палата России. Как отметил секретарь ОП РФ Валерий Фадеев, участники всероссийских акций отдадут дань памяти героям, которые защитили Европу и весь мир от «коричневой чумы».

В торжественных мероприятиях примут участие представители общественных движений, волонтеры и все желающие жители городов.

В Москве митинг-концерт с участием Народных артистов России и известных исполнителей пройдет на Васильевской спуске.