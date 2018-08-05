Патриархия объяснила священникам, как вести видеоблоги

Синодальный отдел Московского патриархата Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации подготовил инструкцию для священнослужителей по ведению видеоблогов. Памятка опубликована на сайте отдела.

Автор инструкции обращают внимание на то, что развитие современных технологий открывает широкие возможности для проповеди Евангелия в интернете. Они отмечают, что социальные сети, блоги, мессенджеры, видеохостинги становятся альтернативой традиционным СМИ и воспринимаются с большим доверием, передаёт Газета.ру .

В то же время, в памятке отмечается, что в русском сегменте сети можно нередко встретить антицерковный «дискурс». Как отмечают в РПЦ, таким образом авторы пытаются завоевать популярность на горячей теме у пользователей.

Инструкция призывает священников проявлять творческий подход к ведению видеоблогов, основным содержанием которых могут быть просветительские лекции, огласительные беседы, катехизация, апологетика с целью свидетельствовать о Христе.