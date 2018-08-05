Воскресенье
05 августа
USD 63.45
EUR 73.47
Горячие новости

Патриархия объяснила священникам, как вести видеоблоги

5 Августа 2018 в 13:35
Патриархия объяснила священникам, как вести видеоблоги

Синодальный отдел Московского патриархата Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации подготовил инструкцию для священнослужителей по ведению видеоблогов. Памятка опубликована на сайте отдела.

Автор инструкции обращают внимание на то, что развитие современных технологий открывает широкие возможности для проповеди Евангелия в интернете. Они отмечают, что социальные сети, блоги, мессенджеры, видеохостинги становятся альтернативой традиционным СМИ и воспринимаются с большим доверием, передаёт Газета.ру.

В то же время, в памятке отмечается, что в русском сегменте сети можно нередко встретить антицерковный «дискурс». Как отмечают в РПЦ, таким образом авторы пытаются завоевать популярность на горячей теме у пользователей.

Инструкция призывает священников проявлять творческий подход к ведению видеоблогов, основным содержанием которых могут быть просветительские лекции, огласительные беседы, катехизация, апологетика с целью свидетельствовать о Христе.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.