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Патриархия готова ответить на обвинения в монастырском насилии

16 Ноября 2018 в 15:49
Патриархия готова ответить на обвинения в монастырском насилии

Московская патриархия готова самым серьёзным образом разобраться с обвинениями в побоях и изнасиловании в российских монастырях. Об этом заявил Ura.ru пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси священник Александр Волков. Он подчеркнул, что руководство Русской православной церкви ожидает официального подтверждения информации.

Бывший послушником в нескольких монастырях ранее рассказал, что его избивали и насиловали с 15 лет, когда он пришёл в первую обитель в Подмосковье. Он утверждает, что, когда написал о происходящем патриарху Кириллу, ему начал угрожать настоятель, а позже избили и выгнали из монастыря. Сейчас этому человеку 25 лет, он нигде не работает и живет в полуразрушенном доме.

Как подчеркнул пресс-секретарь патриарха, любая правдивая подтвержденная информация самым серьезным образом рассматривается соответствующими контрольными органами Патриархии. «Если называющий себя пострадавшим герой публикации готов предоставить факты, его обязательно примут в Управлении делами Московской Патриархии», - заявил отец Алексндр.

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