Патриарх Кирилл рассказал об унижении от Варфоломея

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл согласился рассказать о своей закрытой встречи с Патриархом Константинопольским Варфоломеем, которая состоялась в последний месяц лета в Стамбуле. Как признался предстоятель Русской православной церкви, его визави разговаривал «не слишком по-братски», передает RT .

Патриарх уточнил, что предлагал встретится епископу Константинопольского патриархата на нейтральной территории, но получил настоятельное требование приехать именно в Стамбул. По мнению патриарха Кирилла, таким образом его пытались «поставить на место».

Несмотря на отговоры со стороны российского духовенства, которое считало это унизительным, он всё же решил поехать в Турцию. Как подчеркнул предстоятель РПЦ, он был «готов пешком идти куда угодно — с тем, чтобы только предотвратить такое развитие событий, к которому, к сожалению, мы пришли сегодня», имея в виду предоставление Киеву автокефалии Константинополем и церковный раскол на Украине.

Однако, как рассказал патриарх Кирилл, позиция в отношении Украины уже на той встрече высказывалась довольно «резко и радикально».

Ранее пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков в эфире НСН заявил, что никакие неправомерные решения не повлияют на жизнь украинских православных верующих, которые останутся верны канонической церкви в своей стране.