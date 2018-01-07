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Патриарх Кирилл рассказал «о тропе самоуничтожения», на которую ступило человечество

7 Января 2018 в 12:41
Патриарх Кирилл рассказал «о тропе самоуничтожения», на которую ступило человечество

Общество, в котором люди ставят на одну доску добро и зло, не может существовать и обречено на гибель. Такое заявление сделал 7 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх подчеркнул, что никогда раньше человечество не ставило на одну доску добро и зло, потому что они в сознании людей были абсолютными истинами.

«А сегодня (добро и зло стали истинами) относительными. Когда может безудержно нарастать зло в человеческом обществе? Именно тогда, когда вот эта точка зрения, ставящая на одну доску добро и зло, восторжествует в глобальном масштабе», - подчеркнул патриарх.

Он добавил, что общество сегодня «переживает особый период» и задача церкви предупредить о том, что человечество встало на «страшно опасную тропу самоуничтожения», передает «Россия 1».

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