Патриарх Кирилл призвал девушек рожать детей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя по случаю Сретения, рассказал, что является главной миссией девушек. По его словам, это создание семьи и рождение детей. Он отметил, что эта миссия определена им Богом, передает РИА Новости.

Глава РПЦ полагает, что современное общество позволяет молодым женщинам создавать семью и делать успехи в карьере.

Ранее Патриарх рассказал, что обеспокоен угрозами свободе человека, которые несёт развитие цифровых технологий, пишет «Свободная пресса».