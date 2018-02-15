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Патриарх Кирилл призвал девушек рожать детей

15 Февраля 2018 в 16:25
Патриарх Кирилл призвал девушек рожать детей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя по случаю Сретения, рассказал, что является главной миссией девушек. По его словам, это создание семьи и рождение детей. Он отметил, что эта миссия определена им Богом, передает РИА Новости.

Глава РПЦ полагает, что современное общество позволяет молодым женщинам создавать семью и делать успехи в карьере.

Ранее Патриарх рассказал, что обеспокоен угрозами свободе человека, которые несёт развитие цифровых технологий, пишет «Свободная пресса».

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