Патриарх Кирилл поздравил экипаж МКС с Рождеством Христовым

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 7 января провел сеанс рождественской связи с Международной космической станцией. Прямая линия с МКС состоялась в воскресенье в Храме Христа Спасителя.

Обращаясь к находящимся в космосе россиянам Антону Шкаплерову и Александру Мисуркину, предстоятель РПЦ поздравил их с праздником и отметил важность выполняемой космонавтами работы на орбите.

«Вы - наши герои, вы представители России там, на орбите, вы делаете великое дело. Ваша работа сопряжена с огромными трудностями, затратами и духовной и физической энергии, но и отдача у вас очень большая. Мы вами восхищаемся и поэтому имеем потребность поговорить с космонавтами в великие праздники», - сказал патриарх Кирилл, слова которого приводит ТАСС.

Предстоятель благословил экипаж, а также выразил надежду на успешное завершение их миссии и благополучное возвращение домой.

Добавим, что патриарх Кирилл традиционно поздравляет экипажи МКС с Рождеством и Пасхой. Инициаторами этой традиции стали сами космонавты.