Патриарх Кирилл отмечает День рождения

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу сегодня исполняется 72 года. День рождения предстоятель Русской православной церкви отметит совершением божественной литургии в домовом храме своей резиденции в Переделкино, передает ТАСС.

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника.

Ранее НСН сообщала, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл согласился рассказать о своей закрытой встрече с Патриархом Константинопольским Варфоломеем, которая состоялась в последний месяц лета в Стамбуле. Как признался предстоятель Русской православной церкви, его визави разговаривал «не слишком по-братски».