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Патриарх Кирилл обвинил Порошенко

6 Декабря 2018 в 22:15
Патриарх Кирилл обвинил Порошенко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе заседании Межрелигиозного совета РФ обвинил президента Украины Петра Порошенко в пренебрежении европейскими ценностями, пишет «Свободная пресса».

По словам главы РПЦ, происходящее сейчас на Украине свидетельствуют о беспрецедентном вмешательстве государства в дела церкви.

Ранее 14 священников Ровенской и Сарненской епархий канонической Украинской православной церкви вызывали на допрос следователи СБУ. Священнослужителей подозревают в государственной измене, а также разжигании религиозной розни.

Протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН назвал это гонением на церковь, не имеющим аналогов в современном мире. Также он связал интерес силовиков к священнослужителям с объединительным Собором, который намечен на 15 декабря в Киеве. Задержанные клирики, по его словам, будут обязаны играть роль массовки на этом мероприятии.

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