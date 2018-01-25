Патриарх Кирилл обеспокоен популярностью биткоина

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обеспокоился популярностью криптовалют. По его мнению, государство должно изучить этот вопрос, чтобы защитить своё население – тех, кто «порабощён страстями». Об этом патриарх заявил 25 января, когда выступал в Совете Федерации во время Рождественских чтений.

Как подчеркнул патриарх, многие граждане пытаются обогатиться с помощью биткоина.

«Последнее время в современном мире получили распространение так называемые криптовалюты, в частности биткоины. Многие люди закладывают и продают имущество, чтобы быстро обогатиться, скупая криптовалюты», - заявил патриарх.

Однако после активной скупки биткоина, данная криптовалюта иногда рушится, только после этого «люди понимают, что они ничего не выиграли, а проиграли всё, что имели.

Ранее в Минфине опубликовали законопроект, который определит статус криптовалюты.