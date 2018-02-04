Патриарх Кирилл не сомневается в приглашении на ОИ оправданных спортсменов РФ

Российские олимпийцы, которых оправдал спортивный суд в Лозанне, смогут поехать в Пхенчхан и защитить честь своей страны. Такое мнение высказал в беседе с журналистами патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Обвинения в допинге, выдвинутые против спортсменов и всей России, предстоятель связал с «беспрецедентным по своей силе давлением на международные спортивные институты». Сделано это было для того, чтобы «практически выбросить Россию из олимпийского движения и скомпрометировать ее на долгие годы», пишет РИА Новости.

«Были поставлены под сомнение самые лучшие достижения наших спортсменов. Но мы знаем, что правда всегда торжествует, даже если ложь глобально организована», — приводит слова патриарха РИА Новости.

Глава РПЦ уверен, что после решения CAS «оклеветанные спортсмены» смогут поехать на Олимпиаду.





Ранее В МОК сообщили, что рассматривают возможность участия в ОИ 15-ти российских спортсменов, которых оправдал CAS, пишет RT.