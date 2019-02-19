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Пассажиру автобуса перерезали горло в Ленобласти

19 Февраля 2019 в 21:32
Пассажиру автобуса перерезали горло в Ленобласти

59-летний житель Вологодской области арестован в Ленинградской области по решению суда по подозрению в убийстве пассажира автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Преступление было совершено в субботу, 16 февраля в Гатчинском районе Ленобласти в рейсовом автобусе, который ехал из Пскова в Санкт-Петербург. По информации, собранной следствием, 59-летний пассажир начал вести себя вызывающе в состоянии алкогольного опьянения.

В ответ на замечания со стороны 42-летнего соседа, бузотёр нанёс удар ножом своему визави ножом в шею. Пострадавший умер на месте. Другие пассажиры сообщил об этом двоим водителям автобуса, которые сумели скрутить предполагаемого убийцу и передать его в руки полиции. Арестованный ранее уже привлекался к суду.

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