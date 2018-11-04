Пассажиров самолета с треснувшим стеклом отправили в Китай резервным бортом

Пассажиры чартерного рейса Новосибирск-Санья, который совершил экстренную посадку в Красноярске из-за трещины в лобовом стекле, отправили по маршруту следования на резервном лайнере компании «НордСтар». Об этом сообщили журналистам в пресс-службе красноярского аэропорта «Емельяново».

«Самолет с пассажирами рейса Новосибирск - Санья вылетел в 18:38 (14:38 мск) из аэропорта Красноярска на резервном борту авиакомпании», - сказал ТАСС сотрудник воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что «Боинг-737» авиакомпании «НордСтар», на борту которого находились 73 пассажира, совершил экстренную посадку в Красноярске из-за обнаруженной в лобовом стекле трещины. Самолет кружил несколько часов, чтобы выработать топливо, а после благополучно приземлился. Никто из пассажиров не пострадал.

По факту инцидента проводится проверка.