Воскресенье
04 ноября
USD 65.58
EUR 74.99
Горячие новости

Пассажиров самолета с треснувшим стеклом отправили в Китай резервным бортом

4 Ноября 2018 в 16:18
Пассажиров самолета с треснувшим стеклом отправили в Китай резервным бортом

Пассажиры чартерного рейса Новосибирск-Санья, который совершил экстренную посадку в Красноярске из-за трещины в лобовом стекле, отправили по маршруту следования на резервном лайнере компании «НордСтар». Об этом сообщили журналистам в пресс-службе красноярского аэропорта «Емельяново».

«Самолет с пассажирами рейса Новосибирск - Санья вылетел в 18:38 (14:38 мск) из аэропорта Красноярска на резервном борту авиакомпании», - сказал ТАСС сотрудник воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что «Боинг-737» авиакомпании «НордСтар», на борту которого находились 73 пассажира, совершил экстренную посадку в Красноярске из-за обнаруженной в лобовом стекле трещины. Самолет кружил несколько часов, чтобы выработать топливо, а после благополучно приземлился. Никто из пассажиров не пострадал.

По факту инцидента проводится проверка.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.