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Пассажиров попавшего в ДТП автобуса доставили в Домодедовскую больницу

28 Июля 2018 в 18:39
Пассажиров попавшего в ДТП автобуса доставили в Домодедовскую больницу

Пассажиры и водители рейсового автобуса, попавшего в ДТП в Подмосковье, доставили на осмотр в Домодедовскую центральную районную больницу. Об этом рассказал журналистам представитель экстренных служб региона.

По его словам, всего в больницу доставлены 27 человек, в том числе четверо детей в возрасте от 10 до 16 лет.

Авария произошла в субботу днем возле населенного пункта Белые Столбы, в километре от Каширского шоссе. Водитель не справился с управлением, и автобус оказался в кювете. В салоне находились артисты удмуртского ансамбля песни и пляски «Танок». Правительство региона уже готовит резервный автобус, чтобы вернуть из в Ижевск, пишет РИА Новости.

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